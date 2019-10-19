Опубликовано видео нападения с ножом на полицейского в московском метро

Нападение мужчины на сотрудника полиции у станции «Савеловская» было зафиксировано на камеру видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных в соцсети «ВКонтакте», видно, как полицейский предпринимает попытку задержания мужчины, однако тот оказывает ему отчаянное сопротивление. Между ними завязывается борьба, во время которой злоумышленник наносит стражу порядка удар ножом в грудь.

Раненный полицейский отступает, но вскоре появляются еще двое сотрудников полиции, которым в итоге удается повалить нападавшего и скрутить его.

Ранее сообщалось, что бездомный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом полицейского в подземном переходе у станции метро «Савеловская». Нападавшим оказался мужчина 1991 года рождения, его задержали и доставили в отделение. 28-летнего сотрудника полиции доставили в больницу и прооперировали.