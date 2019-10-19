Обнаруженный в Москве двойник Зеленского оказался узбеком
- 19 октября 2019, 19:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети появилось видеозапись интервью с мужчиной, который внешне очень похож на президента Украины Владимира Зеленского.
«Двойник» рассказал, что его зовут Умид и родом он из Узбекистана.
В Москве, куда он перебрался с женой и детьми, Умид работает маляром на автосервисе.
В ролике, опубликованном telegram-каналом Mash, Умид признался, что о его схожести с украинским президентом ему говорили и раньше. Бывает, что и на улице, и на работе его в шутку называют Зеленским.
Ранее сообщалось, что на улицах Санкт-Петербурга засветился «двойник» почтальона Печкина из классического цикла мультфильмов «Трое из Простоквашино».
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