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Обнаруженный в Москве двойник Зеленского оказался узбеком

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скриншот

скриншот

В Сети появилось видеозапись интервью с мужчиной, который внешне очень похож на президента Украины Владимира Зеленского.

«Двойник» рассказал, что его зовут Умид и родом он из Узбекистана.

В Москве, куда он перебрался с женой и детьми, Умид работает маляром на автосервисе.

В ролике, опубликованном telegram-каналом Mash, Умид признался, что о его схожести с украинским президентом ему говорили и раньше. Бывает, что и на улице, и на работе его в шутку называют Зеленским.

Ранее сообщалось, что на улицах Санкт-Петербурга засветился «двойник» почтальона Печкина из классического цикла мультфильмов «Трое из Простоквашино».

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