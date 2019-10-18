Названы страны с наибольшей склонностью к благотворительности
- 18 октября 2019, 16:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По результатам исследования, проведенного британским Фондом благотворительной помощи (CAF), выяснилось, что больше всего тратят на благотворительность в США.
На втором месте по уровню благотворительности оказалась Мьянма. В топ-10 также вошли Шри-Ланка и Индонезия. Исследователи объясняют данные показатели тем, что в этих странах очень сильны традиции буддизма.
Кроме того, в первую десятку попали Новая Зеландия, Австралия, Ирландия, Канада, Великобритания и Нидерланды, сообщает Die Welt.
По данным издания, Россия заняла в списке лишь 117-е место, а на последней, 126-й строчке расположился Китай, хотя эта страна является второй по количеству миллионеров в мире.
Как отмечает «Взгляд», недавно проведенный опрос показал, что только 4% опрошенных россиян пожертвовали бы на благотворительность миллион долларов в том случае, если бы он у них был.
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