Названы страны с наибольшей склонностью к благотворительности

По результатам исследования, проведенного британским Фондом благотворительной помощи (CAF), выяснилось, что больше всего тратят на благотворительность в США.

На втором месте по уровню благотворительности оказалась Мьянма. В топ-10 также вошли Шри-Ланка и Индонезия. Исследователи объясняют данные показатели тем, что в этих странах очень сильны традиции буддизма.

Кроме того, в первую десятку попали Новая Зеландия, Австралия, Ирландия, Канада, Великобритания и Нидерланды, сообщает Die Welt.

По данным издания, Россия заняла в списке лишь 117-е место, а на последней, 126-й строчке расположился Китай, хотя эта страна является второй по количеству миллионеров в мире.

Как отмечает «Взгляд», недавно проведенный опрос показал, что только 4% опрошенных россиян пожертвовали бы на благотворительность миллион долларов в том случае, если бы он у них был.