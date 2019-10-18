СМИ: внук Назарбаева осужден условно за нападение на полицейского в Лондоне

Суд в Великобритании приговорил 28-летнего Айсултана Назарбаева, внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к одному году лишения свободы условно за нападение на полицейского в Лондоне.

Как сообщает Би-би-си, внук Назарбаева признан виновным в том, что, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским.

По версии следствия, молодой человек ударил и укусил одного из стражей порядка, после чего на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны потекла кровь.

Согласно приговору суда, осужденный должен в течение 18 месяцев пройти испытательный срок, который предусматривает продолжение курса лечения от наркозависимости, а также 140 часов общественных работ и штраф в размере 1 тысячи фунтов. В том случае, если за это время Назарбаев нарушит закон, приговор превратится из условного в реальный.

Как отмечает «Интерфакс», Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Внук Нурсултана Назарбаева окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и состоял в штате Главного разведывательного управления Минобороны Казахстана. В 2017 году он работал в Казахстанской федерации футбола.

Ранее в Сети появилось видео, в котором экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев исполняет песню о своей родине.