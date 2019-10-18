Грабитель банка в Екатеринбурге застрелил клиента
- 18 октября 2019, 12:36
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Екатеринбурге ворвавшийся в банк с оружием в руках мужчина выстрелил в человека, попытавшегося его остановить, сообщает URA.RU.
По данным полиции, спустя некоторое время раненый клиент филиала банка «Открытие» скончался.
Сначала грабитель открыл огонь по камерам наблюдения, рассказал агентству начальник пресс-службы регионального управления МВД.
В это время 53-летний Олег Лебедев попытался обезвредить злоумышленника, но тот успел выстрелить в него.
Тем не менее другие клиенты банка смогли обезоружить и связать бандита, передав его подоспевшим сотрудникам полиции.
По данным правоохранителей, налетчик приехал на Урал из Ростовской области.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, на месте ограбления был обнаружен муляж взрывного устройства, который грабитель принес с собой.
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