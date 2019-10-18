Грабитель банка в Екатеринбурге застрелил клиента

В Екатеринбурге ворвавшийся в банк с оружием в руках мужчина выстрелил в человека, попытавшегося его остановить, сообщает URA.RU.

По данным полиции, спустя некоторое время раненый клиент филиала банка «Открытие» скончался.

Сначала грабитель открыл огонь по камерам наблюдения, рассказал агентству начальник пресс-службы регионального управления МВД.

В это время 53-летний Олег Лебедев попытался обезвредить злоумышленника, но тот успел выстрелить в него.

Тем не менее другие клиенты банка смогли обезоружить и связать бандита, передав его подоспевшим сотрудникам полиции.



По данным правоохранителей, налетчик приехал на Урал из Ростовской области.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, на месте ограбления был обнаружен муляж взрывного устройства, который грабитель принес с собой.