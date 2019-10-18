Во всем мире растет число случаев заболевания раком
- 18 октября 2019, 12:29
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная команда ученых, в том числе и специалисты из России, опубликовала исследование, в котором собрана актуальная статистика по заболеваемости раком.
Ученые выявили не только самые распространенные виды этого недуга, но и выяснили, что с каждым годом онкобольных становится все больше.
Всего в работе было проанализировано 195 стан. Информация была представлена по следующим параметрам: число онкологических больных на данный момент, средняя продолжительность жизни с раком, а также средний возраст наступления заболевания.
Согласно статистике, в 2017 году во всем мире раком заболели 24,5 миллиона человек, а 9,6 миллиона человек скончались от онкологических заболеваний. Если сравнивать эти показатели с 2007 годом, то количество случаев выросло на 33%.
Самый маленьких прирост случаев заболеваемости был в экономически развитых странах.
Это не значит, что началась эпидемия рака. Статистика во многом возросла из-за улучшения качества диагностики, когда болезнь можно обнаружить на самой ранней стадии, — поясняют исследователи.
Также в своей работе специалисты рассчитали показатель DALY, который демонстрирует сумму лет жизни, прожитых с нетрудоспособностью, а также потерянных лет жизни, недожитых до среднего возраста смерти.
Оказалось, что на потерянные годы жизни приходится около 225 миллионов лет. С 2007 года онкологические заболевания поднялись с шестого на второе место по показателю DALY.
Самыми распространенными из них во всем мире стали рак кожи, трахеи, бронхов и легких, груди, толстой и прямой кишки и рак простаты.
В нашей стране также в топ онкозаболеваний вошел рак желудка.
Рак желудка, кишок и дыхательной системы оказались самыми «безопасными». Как правило, людям с таким диагнозом удавалось вылечиться или максимально продлить свою жизнь на специальных препаратах.
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