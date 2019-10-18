Из московского СИЗО госпитализировали арестантов с алкогольным отравлением

Четверых заключенных столичного следственного изолятора «Матросская Тишина» (СИЗО-1) отправили в городскую больницу в связи с алкогольным отравлением, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергея Цыганкова.

По его словам, арестантов обнаружили в состоянии сильного алкогольного опьянения в четверг, 17 октября, во время вечерней проверки.

Вызванные сотрудниками СИЗО медики решили госпитализировать заключенных «для более качественного обследования и оказания медицинской помощи», объяснил Цыганков агентству.

Представитель ФСИН отметил, что жизни подследственных в настоящее время ничего не угрожает, а по факту инцидента назначена проверка.