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Из московского СИЗО госпитализировали арестантов с алкогольным отравлением

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СИЗО в Москве на улице Матросская тишина. © Ведомости/ТАСС

СИЗО в Москве на улице Матросская тишина. © Ведомости/ТАСС

Четверых заключенных столичного следственного изолятора «Матросская Тишина» (СИЗО-1) отправили в городскую больницу в связи с алкогольным отравлением, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергея Цыганкова.

По его словам, арестантов обнаружили в состоянии сильного алкогольного опьянения в четверг, 17 октября, во время вечерней проверки.

Вызванные сотрудниками СИЗО медики решили госпитализировать заключенных «для более качественного обследования и оказания медицинской помощи», объяснил Цыганков агентству.

Представитель ФСИН отметил, что жизни подследственных в настоящее время ничего не угрожает, а по факту инцидента назначена проверка.

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