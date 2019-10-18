Под Красноярском на железнодорожной станции загорелись вагоны с лесом

В Красноярском крае на железнодорожной станции Мана загорелись четыре вагона с лесом.

Огонь распространился на стоящие поблизости постройки, общая площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров.

Работы по тушению возгорания продолжаются, угрозы распространения нет, пострадавших тоже нет, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Территорию станции, где горят несколько вагонов и штабелей леса, оцепили сотрудники полиции, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.