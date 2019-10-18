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Под Красноярском на железнодорожной станции загорелись вагоны с лесом

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© vk.com / ФГП ВО ЖДТ // ведомственная охрана

© vk.com / ФГП ВО ЖДТ // ведомственная охрана

В Красноярском крае на железнодорожной станции Мана загорелись четыре вагона с лесом.

Огонь распространился на стоящие поблизости постройки, общая площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров.

Работы по тушению возгорания продолжаются, угрозы распространения нет, пострадавших тоже нет, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

© vk.com / Наш город Красноярск

Территорию станции, где горят несколько вагонов и штабелей леса, оцепили сотрудники полиции, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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