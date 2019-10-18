Горбачев назвал перестройку «прорывом граждан СССР к свободе»

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в преддверии 30-летия падения Берлинской стены дал прессе большое интервью, в котором назвал перестройку «прорывом граждан СССР к свободе».

«Мы видели в перестройке именно прорыв к свободе для наших граждан. И мы не могли отказывать в таком же праве на свободу гражданам соседних стран, наших союзников», — заявил Горбачев газете «Известия».



Бывший генсек ЦК КПСС признался, что сам спровоцировал распад союза европейских социалистических государств, разрешив руководителям стран Организации Варшавского договора больше «не слушаться старшего брата».

«В самом начале перестройки на встрече с лидерами этих стран я сказал им: никто никого не должен „слушаться“, мы товарищи и партнеры, но каждый сам принимает решения, касающиеся своей страны, и сам несет ответственность. Вряд ли все они мне тогда поверили: мол, поговорит-поговорит, а потом вернется к старому. Но мы этот принцип ни разу не нарушили», — похвалился он.



Михаил Горбачев также поставил в себе заслугу подписание Договора о добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ, который, по его словам, заложил основу партнерских отношений между Москвой и Берлином. «Сейчас некоторые „эксперты“ любят глубокомысленно порассуждать о том, кто тогда „выгадал“ и кто „прогадал“. Договор был взаимовыгодным! И именно поэтому его ключевые положения действуют и сегодня — уже в отношениях между ФРГ и Российской Федерацией», — заметил он.

Отвечая на вопрос о современном состоянии международной политики, Горбачев отметил пренебрежение международным правом со стороны США и нарастание угрозы глобального конфликта, подчеркнув, что считает ядерную войну недопустимой. «Только безумец может ее начать», — сказал он.

Как рассказывал «Ридус», в последние несколько лет Михаил Горбачев регулярно выступает в прессе с оценкой текущей внешнеполитической ситуации и пытается оправдаться за распад СССР. В декабре 2016 года он назвал причиной этой геополитической катастрофы безудержный карьеризм лидеров отдельных советских республик, заключивших Беловежские соглашения, а себя объявил защитником Советского Союза.

Еще Горбачев объявлял себя борцом с политикой доминирования США и говорил, что влиятельные силы в Америке стремились помешать ему сделать Советский Союз демократической державой. В последние годы он также неоднократно признавался, что жалеет о распаде СССР, и называл Союз «великой страной с огромными возможностями и ресурсами».



Также пресса зафиксировала некоторое раскаяние западных политиков в том, как они обошлись со своим союзником Горбачевым, которого следовало активнее поощрять за то, что «перестроил» Советский Союз из сверхдержавы в конгломерат сырьевых придатков стран развитого капитализма.

