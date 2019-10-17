Проверка мэрии Тюмени на наличие «жучков» обойдется в 238 тысяч рублей
- 17 октября 2019, 22:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В администрации Тюмени решили проверить бытовую и оргтехнику иностранного производства на наличие подслушивающих устройств.
Как сообщает nashgorod.ru, в перечень подлежащих проверке объектов попали не только компьютеры и телефоны, но также чайники, микроволновки, холодильники и настольные лампы.
На поиск «жучков» из бюджета города выделят 238 тысяч рублей.
По данным издания, организация, которая займется этими работами, была выбрана по результатам аукциона. В результате контракт будет заключен с научно-техническим центром из Екатеринбурга.
По условиям договора, на наличие подслушивающих устройств будут проверены более 30 наименований импортного оборудования, включая кондиционеры, компьютерные мыши, настенные часы, принтеры и точечные светильники.
Отмечается, что тюменские чиновники были готовы потратить на поиск прослушки 338 тысяч рублей, однако услуги выигравших аукцион поставщиков оказались на 100 тысяч дешевле.
Войти через социальные сети: