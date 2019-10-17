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Проверка мэрии Тюмени на наличие «жучков» обойдется в 238 тысяч рублей

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Коллаж © Ridus.ru

Коллаж © Ridus.ru

В администрации Тюмени решили проверить бытовую и оргтехнику иностранного производства на наличие подслушивающих устройств.

Как сообщает nashgorod.ru, в перечень подлежащих проверке объектов попали не только компьютеры и телефоны, но также чайники, микроволновки, холодильники и настольные лампы.

На поиск «жучков» из бюджета города выделят 238 тысяч рублей.

По данным издания, организация, которая займется этими работами, была выбрана по результатам аукциона. В результате контракт будет заключен с научно-техническим центром из Екатеринбурга.

По условиям договора, на наличие подслушивающих устройств будут проверены более 30 наименований импортного оборудования, включая кондиционеры, компьютерные мыши, настенные часы, принтеры и точечные светильники.

Отмечается, что тюменские чиновники были готовы потратить на поиск прослушки 338 тысяч рублей, однако услуги выигравших аукцион поставщиков оказались на 100 тысяч дешевле.

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