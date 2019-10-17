СК проверяет сообщение об избиении осужденного в колонии под Владимиром

Следователи приступили к проверке обращений правозащитника по поводу избиения осужденного в колонии № 7 во Владимирской области.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель регионального СУ СК РФ Ирина Минина, 16 октября поступили три обращения от Бориса Ушакова: два по интернет-приемной, одно в сообществе следственного управления в соцсети «Вконтакте».

По словам собеседницы агентства, все обращения зарегистрированы в установленном законом порядке.

Первоначально правозащитник Борис Ушаков сообщил об инциденте в колонии на сайте Gulagu. net. Согласно имеющейся у него информации, в камеру к осужденному Карену Григоряну пришли восемь человек в масках — осужденные и сотрудники колонии. В итоге они избили и унизили заключенного. В связи с произошедшим Григорян объявил голодовку.

Как сообщал «Ридус», в феврале этого года в Ярославле задержали бывшего начальника местной исправительной колонии № 1 Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных.

