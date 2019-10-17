Названы два самых страшных фильма 2019 года

Пользователи Сети назвали самыми страшными фильмами 2019 года ленты «Жуть» и «Элай», премьеры которых состоялись на канале Netflix.

Как сообщает The Sun, даже самые искушенные любители жанра «хоррор» были очень сильно напуганы после просмотра филиппинской картины «Жуть» с Беа Алонсо в главной роли.

В этом фильме ужасов рассказывается о загадочном убийстве ученицы католической школы для девочек.

«Я точно не засну после просмотра», — написал один из комментаторов в Twitter.

Многие пользователи Сети сошлись в едином мнении, что лучше фильма ужасов они в своей жизни не видели.

Не менее восторженную реакцию вызвала и лента «Элай», повествующая о мальчике, которого изолировали от окружающего мира из-за редкого заболевания. В своем «стерильном» доме он чувствует себя как в тюрьме, в которой его окружают призраки и страшные тайны.

«Это чертовски хорошо и по-адски страшно», — говорится в одном из постов.