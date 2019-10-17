В школу в Дагестане ворвался мужчина с топором и в маске Джокера
- 17 октября 2019, 19:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В дагестанском селе Уллуая в здание школы ворвался мужчина в маске Джокера, вооруженный топором.
Как сообщает РЕН ТВ, согласно предварительной информации, инцидент произошел вечером 16 октября.
В это время в учебном заведении проходил праздник «День здоровья».
По данным телеканала, возмутитель спокойствия потребовал выключить музыку, заявив, что шум мешает уснуть его ребенку.
В итоге полицейские задержали мужчину и составили протокол о хулиганстве. После того как он извинился за свой поступок, его отпустили.
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