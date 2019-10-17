В школу в Дагестане ворвался мужчина с топором и в маске Джокера

В дагестанском селе Уллуая в здание школы ворвался мужчина в маске Джокера, вооруженный топором.

Как сообщает РЕН ТВ, согласно предварительной информации, инцидент произошел вечером 16 октября.

В это время в учебном заведении проходил праздник «День здоровья».

По данным телеканала, возмутитель спокойствия потребовал выключить музыку, заявив, что шум мешает уснуть его ребенку.

В итоге полицейские задержали мужчину и составили протокол о хулиганстве. После того как он извинился за свой поступок, его отпустили.