Мединский адресовал вопрос о киноцентре «Соловей» мэру Москвы
- 17 октября 2019, 18:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Комментируя судьбу киноцентра «Соловей», который скоро собираются закрыть, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ему не хотелось бы, чтобы в центре Москвы закрывались авторитетные и известные киноплощадки.
Однако этот вопрос он переадресовал мэру столицы Сергею Собянину.
Глава Минкульта отметил, что киноцентр «Соловей» замечателен тем, что в нем показывают не только коммерческие фильмы, но также авторское и ретро-кино.
По словам Мединского, дальнейшая судьба инвестпроекта ему неизвестна, как и то, сохранится ли там киноцентр. «Вопрос к московским властям», — цитирует министра РИА Новости.
Недавно стало известно, что закрытие кинотеатра «Соловей», расположенного на Дружинниковской улице в центре Москвы, намечено на 15 ноября.
Как сообщили 12 ноября 2018 года СМИ, киноцентр планируют снести, а на его месте собираются построить гостиницу с культурно-досуговым комплексом. Позже заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что на месте здания может появиться комплекс апартаментов с медицинским центром.
Общественники, включая бывшего главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, выступили против сноса исторически важного здания.
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