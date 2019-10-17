Мединский адресовал вопрос о киноцентре «Соловей» мэру Москвы

Комментируя судьбу киноцентра «Соловей», который скоро собираются закрыть, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ему не хотелось бы, чтобы в центре Москвы закрывались авторитетные и известные киноплощадки.

Однако этот вопрос он переадресовал мэру столицы Сергею Собянину.

Глава Минкульта отметил, что киноцентр «Соловей» замечателен тем, что в нем показывают не только коммерческие фильмы, но также авторское и ретро-кино.

По словам Мединского, дальнейшая судьба инвестпроекта ему неизвестна, как и то, сохранится ли там киноцентр. «Вопрос к московским властям», — цитирует министра РИА Новости.

Недавно стало известно, что закрытие кинотеатра «Соловей», расположенного на Дружинниковской улице в центре Москвы, намечено на 15 ноября.

Как сообщили 12 ноября 2018 года СМИ, киноцентр планируют снести, а на его месте собираются построить гостиницу с культурно-досуговым комплексом. Позже заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что на месте здания может появиться комплекс апартаментов с медицинским центром.

Общественники, включая бывшего главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, выступили против сноса исторически важного здания.