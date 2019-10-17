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2010636

На Строгинском мосту в Москве из-за короткого замыкания встали трамваи

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© vk.com

© vk.com

Трамваи перестали ходить на Строгинском мосту в Москве.

Движение приостановлено из-за короткого замыкания на путях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Во время ремонтных работ произошло короткое замыкание контактного рельса с последующим возгоранием», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время происходит тление в пролетах моста.

По его словам, пожарные не могут приступить к тушению, поскольку пути находятся под напряжением.

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