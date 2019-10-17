На Строгинском мосту в Москве из-за короткого замыкания встали трамваи
- 17 октября 2019, 17:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Трамваи перестали ходить на Строгинском мосту в Москве.
Движение приостановлено из-за короткого замыкания на путях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Во время ремонтных работ произошло короткое замыкание контактного рельса с последующим возгоранием», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время происходит тление в пролетах моста.
По его словам, пожарные не могут приступить к тушению, поскольку пути находятся под напряжением.
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