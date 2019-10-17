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Как внимание мамы сказывается на развитии малыша

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как прикосновения матери отражаются на состоянии ее новорожденного ребенка.

В исследовании приняли участие 101 мама и полугодовалые дети. При первом визите ученые наблюдали, как мама и малыш взаимодействуют друг с другом во время игры: как часто женщина прикасалась к ребенку, хвалила его, как реагировала на плач и смех.

Повторный эксперимент провели, когда детям исполнилось полтора года.

Отмечается, что после каждого сеанса у женщины и ребенка брали слюну на анализ ДНК, чтобы посмотреть значение гена, который кодирует рецептор окситоцина. Оказалось, что показатели окситоцина у матерей во время первого и второго сеанса остались прежними.

А вот у детей уровень гормона менялся. Это зависело от того, как ведет себя мама во время игры с ребенком. У детей, чьи мамы были с ними в постоянном контакте — гладили, разговаривали, улыбались, уровень окситоцина повысился, а у малышей, чьи матери проявляли меньшую заинтересованность, окситоцин оставался прежним или уменьшался.

У детей из последней группы отмечалась большая тревожность и раздражительность, отмечают авторы работы. Дети были чрезмерно восприимчивы к интенсивному освещению, звукам и текстурам.

Мы считаем, что постоянное взаимодействие с ребенком в раннем возрасте крайне важно для его развития. Это касается не только присутствия мамы, но и других близких членов семьи, отмечают авторы исследования.
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