Главред газеты в Новгороде стал фигурантом дела об изнасиловании
- 17 октября 2019, 14:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбуждено в отношении главного редактора муниципальной газеты в Великом Новгороде, сообщает «Интерфакс».
Ранее новгородская журналистка Алина Щеглова сообщила в своем Telegram-канале, что в ночь на 27 сентября ее изнасиловал сотрудник городской газеты.
По ее словам, инцидент произошел в помещении редакции, где компания журналистов отмечала вручение наград регионального конкурса.
30 сентября в региональное управление Следственного комитета РФ поступило заявление о совершении преступления сексуального характера.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, выясняются все обстоятельства преступления, сообщается на сайте ведомства.
Фигурантом дела является главный редактор одной из городских газет Великого Новгорода, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
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