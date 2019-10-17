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Главред газеты в Новгороде стал фигурантом дела об изнасиловании

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© Виталий Невар/ТАСС

© Виталий Невар/ТАСС

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбуждено в отношении главного редактора муниципальной газеты в Великом Новгороде, сообщает «Интерфакс».

Ранее новгородская журналистка Алина Щеглова сообщила в своем Telegram-канале, что в ночь на 27 сентября ее изнасиловал сотрудник городской газеты.

По ее словам, инцидент произошел в помещении редакции, где компания журналистов отмечала вручение наград регионального конкурса.

30 сентября в региональное управление Следственного комитета РФ поступило заявление о совершении преступления сексуального характера.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, выясняются все обстоятельства преступления, сообщается на сайте ведомства.

Фигурантом дела является главный редактор одной из городских газет Великого Новгорода, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

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