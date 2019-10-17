Робот-носильщик поможет донести тяжелые пакеты из магазина

Американская компания Piaggio Fast Forward рассказала о своей новинке — роботе-носильщике Gita. Такое устройство особенно порадует женщин, которым приходится самостоятельно носить из магазинов огромные пакеты с продуктами.

Теперь можно налегке идти домой, так как робот Gita возьмет на себя все обязанности по доставке покупок. Во время пути вам не придется следить за роботом, так как Gita умеет определять своего хозяина.

Пока что самостоятельно добираться до дома он не сможет, но будет покорно следовать за вами благодаря нескольким камерам на его борту.

Во время последних доработок ученые увеличили скорость робота до 10 км/ч, а также улучшили батарею. Теперь робот может передвигаться до четырех часов на одном заряде аккумулятора.

Дизайн устройства очень футуристичный: Gita имеет форму шара, что также отражается в плавном перемещении робота. Благодаря двум боковым колесам робот может аккуратно объезжать препятствия.

В верхней части корпуса располагается люк с замком, закрывающий отсек для предметов хозяина. Робот способен перевозить грузы массой до 18,1 килограмма, а его собственная масса составляет 22,7 килограмма.



Так как размер робота довольно-таки компактный, высокие и габаритные предметы, например строительные материалы, перевозить не получится.

Продажи робота начинаются 18 ноября, заявленная цена — 3250 долларов (207 902 рубля).