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004300

В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© ESA

© ESA

Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars. Работы были проведены после неудачных испытаний в Швеции.

Напомним, что 5 августа на шведском ракетном полигоне Эсрейндж прошли испытания парашютной системы для российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020», во время которых тестировали прототип будущей станции. Но результат был неудачным: модуль разбился при посадке на полигоне, упав с высоты 1 километра.

Причиной аварии стал разрыв парашюта — ткань сильно повредилась при раскрытии.

Сейчас разработчики полностью проверили недочеты в работе системы и заменили парашютные сумки, а также конструкции для крепления парашютов. Новые испытания планируются уже в следующем году.

Если они пройдут успешно, то уже летом 2020 года марсоход ExoMars отправится к Красной планете на ракете «Протон-М».

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