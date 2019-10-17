В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars

Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars. Работы были проведены после неудачных испытаний в Швеции.

Напомним, что 5 августа на шведском ракетном полигоне Эсрейндж прошли испытания парашютной системы для российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020», во время которых тестировали прототип будущей станции. Но результат был неудачным: модуль разбился при посадке на полигоне, упав с высоты 1 километра.



Причиной аварии стал разрыв парашюта — ткань сильно повредилась при раскрытии.

Сейчас разработчики полностью проверили недочеты в работе системы и заменили парашютные сумки, а также конструкции для крепления парашютов. Новые испытания планируются уже в следующем году.



Если они пройдут успешно, то уже летом 2020 года марсоход ExoMars отправится к Красной планете на ракете «Протон-М».