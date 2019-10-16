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«Срочно запретить»: в Петербурге пожаловались в полицию на радужные шторы

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В Рунете вторую неделю обсуждают попытку чрезмерно бдительного жителя Калининского района Санкт-Петербурга по имени Василий заставить владельцев квартиры на первом этаже дома на Кушелевской дороге снять штору радужной расцветки.

По информации kp.ru, снимок чужого окна Василий опубликовал в соцсетях еще 5 октября и возмутился «пропагандой» нетрадиционных ценностей. «Почему я должен объяснять своему ребенку, что это, и почему оно висит на окне?» — задался вопросом мужчина, спровоцировав бурное обсуждение и получив массу негативных отзывов.

Через несколько дней в Сети появилась фотография сотрудника полиции, который снимает скандально известную штору на камеру смартфона, что подогрело дискуссию.

«Это будет первый россиянин, которого совратили шторы», — съязвила журналистка Анна Монгайт. «Срочно запретить радугу. И на всякий случай „Цветик-семицветик“! А то ишь, распропагандировались!», — пишет жительница Петербурга Ирина Елисеева. «Это было бы смешно, когда бы не было так грустно!», — отметила педиатр Евгения Алексеева.

«Этот борец за нравственность оскорбляет мои религиозные чувства, без дураков. Радуга — символ завета Бога с человеком. Априори видеть в радужной расцветке агитацию — кощунство. Так что это не хозяева квартиры должны шторы снимать, а мужик в лучшем случае лечиться. В худшем — принудительное освидетельствование у психиатра проходить», — считает монахиня Елизавета (Сеньчукова).

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и вовсе прокомментировал ситуацию непечатным словом.

Между тем, настырный петербуржец добился своего: хозяева квартиры сняли радужную штору, правда сами, без вмешательства полиции. «Владелица квартиры мама с двумя детьми. К ней никто не приходил, никакая полиция. Старший ребенок прочитал первый пост, и они сами сняли от греха подальше», — выяснила «Комсомолка».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Рунете засмеяли 25-летнего москвича, который подвал в Пресненский суд столицы иск о «доведении до гомосексуализма» к корпорации Apple.

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