Экс-директора Федерации баскетбола РФ приговорили к шести годам

Суд приговорил бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани к шести годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Чертановский районный суд Москвы признал его виновным по делу о хищении около 44 миллионов рублей.

Приговор пока еще не вступил в силу и может быть обжалован в Московском городском суде. Защита подсудимого заявила после оглашения приговора, что будет обжаловать его, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в октябре прошлого года Дмитрий Домани был доставлен под охраной в Москву из Черногории.

После завершения карьеры игрока (он выступал за ЦСКА, столичное «Динамо» и самарские «Красные Крылья») Домани с 2013 года совмещал должности исполнительного директора РФБ и генерального менеджера сборной России.

В конце 2015 года в отношении Домани было возбуждено уголовное дело о крупном хищении, с связи с чем он срочно покинул страну. По версии следствия, будучи исполнительным директором РФБ, Домани заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями, тем самым нанеся федерации значительный материальный ущерб.

В 2016 году беглому экс-главе РФБ заочно предъявили обвинение в мошенничестве и объявили в розыск по каналам Интерпола.

В марте 2018 года он был задержан в городе Херцег-Нови (Черногория). Высший суд Подгорицы принял решение об экстрадиции. Просьбу Домани о получении убежища черногорские власти оставили без внимания.