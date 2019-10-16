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В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда

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© vk.com

© vk.com

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении четверых жителей Архангельска в связи с похищением человека и попыткой самосуда.

Мужчин в возрасте от 26 до 37 лет подозревают в совершении преступления по статье Уголовного кодекса РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Во время допроса задержанные частично признали свою вину, заявив, что хотели совершить правосудие над человеком, которого они подозревали в нападении на горожан и изнасиловании женщин, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, вечером в воскресенье, 13 октября, подозреваемые мужчины приехали домой к человеку, ударили по голове, а затем, выведя из квартиры, засунули в багажник машины и привезли на улицу Мира, отмечает kp.ru.

Здесь они избили привезенного 35-летнего мужчину, а затем привязали к столбу буксировочным тросом.

Проходившие мимо люди вызвали полицию и таким образом спасли мужчину от расправы, сообщают «Новые Известия».

Как писал «Ридус», в ночь с 10 на 11 октября в Саратове местные жители провели стихийные митинги, вызванные задержанием подозреваемого в убийстве пропавшей школьницы Лизы Киселевой — Михаила Туватина.

Полицейский автомобиль, куда должны были усадить задержанного, окружила толпа со свистом и криками «Открывай!». В машину бросали камни. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, чтобы подозреваемого не линчевали на месте.

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