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Девять бригад скорой работают на месте ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

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© youtube.com

© youtube.com

В Чебоксарах троллейбус с пассажирами врезался в столб. В результате ДТП пострадали 26 человек, включая семерых несовершеннолетних.

В настоящее время на месте происшествия находятся девять бригад скорой медицинской помощи и две бригады психологов, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

По данным регионального управления ГИБДД, ДТП произошло в 14:38 по московскому времени.

Сообщается, что у водителя свело ногу, в результате он не справился с управлением и врезался в столб.

Как сообщал «Ридус», в сентябре в Москве врезался в столб автобус с иностранными туристами. Тогда пострадали 15 пассажиров.

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