Девять бригад скорой работают на месте ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус с пассажирами врезался в столб. В результате ДТП пострадали 26 человек, включая семерых несовершеннолетних.

В настоящее время на месте происшествия находятся девять бригад скорой медицинской помощи и две бригады психологов, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

По данным регионального управления ГИБДД, ДТП произошло в 14:38 по московскому времени.



Сообщается, что у водителя свело ногу, в результате он не справился с управлением и врезался в столб.



Как сообщал «Ридус», в сентябре в Москве врезался в столб автобус с иностранными туристами. Тогда пострадали 15 пассажиров.