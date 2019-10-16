Для лечения ожогов будет использоваться кожа свиней

Специалисты из Массачусетской больницы рассказали, что недавно они провели эксперимент, в ходе которого испытали кожу свиней в качестве донорского материала. Ее можно применять, например, для замены сильно обожженной кожи у человека.

Обычно в таких случаях хирурги используют аллотрансплантат кожи умершего человека. Так место ожога можно защитить от инфекций и серьезных осложнений. Но, конечно, донорская кожа не всегда есть в клиниках, поэтому ученые хотят создать подходящий аналог.

Для этого может подойти кожа генно-модифицированных свиней.

ГМО-свиней американские ученые научились получать еще в 90-х годах. Отмечается, что у этих животных нет гена, специфичного для свиней, однако есть тот, что присущ организму человека. Это позволяет не вызывать отторжения после трансплантации.

После ученых из Массачусетской больницы развивать эту технологию стали специалисты из XenoTherapeutics. Они смогли разработать трансплантаты кожи, известные как Xeno-Skin.

Недавно американский хирург Джереми Говерман провел первую пересадку этих имплантатов человеку.

Оказалось, что свиной имплантат внешне ничем не отличался от обычной человеческой кожи, при этом он выполнял все необходимые свойства — защищал рану.

Раньше от проведения таких операций нас останавливало то, что при трансплантации нередко передавались различные свиные ретровирусы. Теперь мы смогли добиться полной безопасности этого метода, — рассказывает Говерман.

Несмотря на то, что была проведена всего одна небольшая операция, подготовка к ней заняла у ученых несколько десятилетий и потребовала множество исследований.

С 90-х годов прошлого столетия также начала активно развиваться генная инженерия, с помощью которой ученые могут редактировать геном животных.