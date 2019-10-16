найти ×
   
  • USD +0.09
    64.35
  • EUR +0.20
    71.05
СохранитьСохранено0
×

212017

Как робот-курьер работает в офисе

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Робот-курьер Digit от компании Agility Robotics снова показал себя в деле. На этот раз разработчики опубликовали видео, на котором робот доставляет посылку сразу в офис.

Сообщается, что ролик был записан после небольшого апгрейда антропоморфного робота Digit. Ему улучшили баланс, и теперь он может сохранять равновесие, стоя на одной ноге и держа посылку в руках.

Напомним, что Digit — это не совсем пеший курьер. Он сможет доставлять посылки с помощью беспилотного автомобиля. Все адреса и данные о получателе вводятся в навигатор автомобиля заранее, поэтому робот сможет без особых проблем прибыть в пункт назначения.

После остановки автомобиля Digit должен самостоятельно достать товар из багажника и принести его к двери заказчика.

У Digit очень необычный дизайн: его колени вогнутые, как у кузнечика, что позволяет ему сохранять устойчивость даже на неровных поверхностях. У робота нет головы, так как все датчики встроены в корпус.

В новом видео можно посмотреть, как Digit доставил коробку в офисное помещение, а затем в течение нескольких секунд балансировал на одной ноге.

В предыдущем ролике робот-курьер сам достал себя из багажника, забрал посылку и доставил к двери заказчика.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
10013917читать позжечитаю позже
Интернет
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи
60058682читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

11030364читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5031121читать позжечитаю позже