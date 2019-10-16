Как робот-курьер работает в офисе

Робот-курьер Digit от компании Agility Robotics снова показал себя в деле. На этот раз разработчики опубликовали видео, на котором робот доставляет посылку сразу в офис.

Сообщается, что ролик был записан после небольшого апгрейда антропоморфного робота Digit. Ему улучшили баланс, и теперь он может сохранять равновесие, стоя на одной ноге и держа посылку в руках.

Напомним, что Digit — это не совсем пеший курьер. Он сможет доставлять посылки с помощью беспилотного автомобиля. Все адреса и данные о получателе вводятся в навигатор автомобиля заранее, поэтому робот сможет без особых проблем прибыть в пункт назначения.

После остановки автомобиля Digit должен самостоятельно достать товар из багажника и принести его к двери заказчика.



У Digit очень необычный дизайн: его колени вогнутые, как у кузнечика, что позволяет ему сохранять устойчивость даже на неровных поверхностях. У робота нет головы, так как все датчики встроены в корпус.

В новом видео можно посмотреть, как Digit доставил коробку в офисное помещение, а затем в течение нескольких секунд балансировал на одной ноге.



В предыдущем ролике робот-курьер сам достал себя из багажника, забрал посылку и доставил к двери заказчика.