В России начали выращивать человеческие органы внутри животных

Специалисты из Московского физико-технического института (МФТИ) рассказали о развитии методов трансплантации органов в России. Ученые планируют, что в ближайшие несколько лет у нас в стране появятся генетически модифицированные животные, чьи органы будут использоваться в операциях на людях.

Вместе с учеными из МФТИ к разработке присоединились специалисты из Китая.

Над созданием большой базы донорских органов уже несколько лет работают ученые во всем мире. Органов часто не хватает, и людям приходится по несколько лет находиться в листе ожидания на операцию, — рассказывают ученые.

Одни специалисты делают ставку на выращивание органов в пробирке, другие — на пересадку органов от животного.

Чтобы осуществить последнее, нужно менять гены животного, чтобы органы были пригодны для пересадки человеку. Очень часто бывает, что даже человеческие органы от одного донора не приживаются у другого, поясняют медики.

Команда российских и китайских ученых хочет выращивать ГМО-животных с человеческими органами, которые будут полностью идентичны настоящим органам.

Сначала специалистам предстоит перестроить геном свиньи, после чего эксперименты будут проводить на японских макаках. Сейчас в МФТИ уже проходят испытания на генно-модифицированных свиньях, но их было решено использовать для других исследований, связанных с тестирование новых лекарств.

Следующая партия ГМО-свиней будет создаваться для эксперимента с трансплантацией. Но до этого органы обязательно будут проверяться в лабораторных условиях, так как высок риск осложнений после пересадки донорских органов низкого качества.

Как сообщают «Известия», если все пойдет по плану, ученые хотят создавать органы, полностью состоящие из человеческих тканей, внутри тела животного. Это поможет огромному количеству пациентов, которые ждут донорских органов.