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Наука помогла определить самую красивую женщину в мире

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© picture alliance / Ik Aldama

© picture alliance / Ik Aldama

Руководитель Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Лондоне доктор Джулиан де Силва составил топ-10 самых красивых женщин в мире.

Как сообщает The Sun, он рассчитал идеальную форму лица, учитывая размер и положение губ, а также носа, подбородка и линии челюсти.

В итоге первое место заняла американская супермодель Белла Хадид, внешность которой была признана идеальной, поскольку ее лицо на 94,35% подходит под определение «золотого сечения», которое еще в Древней Греции считалось эталоном красоты.

Второй в списке оказалась американская певица и актриса Бейонсе, лицо которой симметрично на 92,44%. При этом результат оценки формы ее лица получился почти стопроцентным — 99,6%.

Тройку лидеров замкнула американская актриса Эмбер Херд, подбородок которой отстает от идеала всего лишь на 0,3%, пишет газета.

Далее в десятке самых красивых расположились Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон. Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

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Мужчина разбился при падении из окна в Москве

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© "ВКонтакте"

© "ВКонтакте"

Мужчина погиб при падении из окна подъезда жилого дома на юге столицы. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы событий.

По предварительной информации, трагедия произошла в третьем корпусе дома 11 по улице Академика Понтрягина в Южном Бутове. Падение произошло с шестого этажа.

В социальных сетях появились фотографии с места событий.

Как пишут очевидцы, возле дома в течение нескольких часов работают криминалисты. По некоторым данным, погиб подросток. Причина трагедии пока неизвестна.

Недавно в Москве погиб рабочий, упавший в котлован на стройке.

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