Наука помогла определить самую красивую женщину в мире

Руководитель Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Лондоне доктор Джулиан де Силва составил топ-10 самых красивых женщин в мире.

Как сообщает The Sun, он рассчитал идеальную форму лица, учитывая размер и положение губ, а также носа, подбородка и линии челюсти.

В итоге первое место заняла американская супермодель Белла Хадид, внешность которой была признана идеальной, поскольку ее лицо на 94,35% подходит под определение «золотого сечения», которое еще в Древней Греции считалось эталоном красоты.

Второй в списке оказалась американская певица и актриса Бейонсе, лицо которой симметрично на 92,44%. При этом результат оценки формы ее лица получился почти стопроцентным — 99,6%.

Тройку лидеров замкнула американская актриса Эмбер Херд, подбородок которой отстает от идеала всего лишь на 0,3%, пишет газета.

Далее в десятке самых красивых расположились Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон. Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.