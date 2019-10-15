Наука помогла определить самую красивую женщину в мире
- 15 октября 2019, 22:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Руководитель Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Лондоне доктор Джулиан де Силва составил топ-10 самых красивых женщин в мире.
Как сообщает The Sun, он рассчитал идеальную форму лица, учитывая размер и положение губ, а также носа, подбородка и линии челюсти.
В итоге первое место заняла американская супермодель Белла Хадид, внешность которой была признана идеальной, поскольку ее лицо на 94,35% подходит под определение «золотого сечения», которое еще в Древней Греции считалось эталоном красоты.
Второй в списке оказалась американская певица и актриса Бейонсе, лицо которой симметрично на 92,44%. При этом результат оценки формы ее лица получился почти стопроцентным — 99,6%.
Тройку лидеров замкнула американская актриса Эмбер Херд, подбородок которой отстает от идеала всего лишь на 0,3%, пишет газета.
Далее в десятке самых красивых расположились Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон. Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.
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