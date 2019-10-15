«Газпрому» принудительно отключили импортную технику сигналом со спутника

Газпрому отключили промышленные компрессоры LMF австрийского производства посредством сигнала по спутниковой системе связи. Об этом журналистам рассказал начальник департамента N335 Павел Крылов.

С принудительной остановкой оборудования компанией-производителем «Газпром» столкнулся в 2012 году во время опытных испытаний двух мобильных компрессорных станций LMF, которые применяются при ремонте газопроводов, узнал «Интерфакс». После этого корпорация приняла решение закупать отечественные компрессорные станции в Татарстане.

«В поддержку коллег хочу сказать, у нас уже есть негативный опыт, когда нам дистанционно отключили эти компрессора LMF, и они стоят мертвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Павел Крылов.



Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что экономические показатели казанского оборудования производства ЗАО НПП «Компрессор» могут быть даже выше, чем у зарубежных конкурентов. Маркелов подчеркнул, что вес российский станции ниже, поэтому «позволяет добраться до трудных мест на трассе».



Источник в «Газпроме» объяснил РБК, что австрийская компания LMF могла дистанционно отключить компрессор и другое подобное оборудование со спутника из-за истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков, а также в том случае, если оно попало под антироссийские санкции.



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