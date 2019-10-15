Задержаны трое подозреваемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга

В Челябинске задержаны три человека, которые подозреваются в убийстве женщины 1992 года рождения, поехавшей 10 октября на встречу с потенциальным покупателем ее автомобиля Audi Q5.

Несколько дней о ее местонахождении ничего не было известно.

В итоге машину нашли в Челябинске, а тело пропавшей женщины — в канализационном коллекторе в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, сообщается на сайте СК РФ.

Вскоре оперативниками были установлены и задержаны трое официально неработающих местных жителей — двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения.

«По предварительным данным следствия, убийство женщины было совершено группой лиц в целях хищения автомашины», — говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ридус», о пропаже Ксении Каторгиной 11 октября сообщили в правоохранительные органы родственники Ксении. В поисках приняли участие волонтеры отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». СМИ сообщили, что подозреваемыми в убийстве девушки оказались двое цыган и гражданин Таджикистана.

Корреспондент Znak.com выяснил, что «покупатели» авто назначили Ксении встречу в Екатеринбурге на улице Бакинских комиссаров, 120. Там они все сели в машину и отъехали на ней буквально 300 метров, где и совершили убийство прямо в автомобиле. Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, на теле Ксении были обнаружены множественные ножевые ранения. Затем злоумышленники бросили тело девушки около коллектора и присыпали землей.

По данным СМИ, одним из подозреваемых является 42-летний таксист из Челябинска Марат Ахметвалиев (по некоторым данным его зовут Ренат), сообщает ural.aif.ru. В Сети опубликовано его фото.

