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В Госдуме прокомментировали снятие неприкосновенности с депутата после ДТП

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© ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

В Госдуме прокомментировали ситуацию со снятием депутатской неприкосновенности с парламентария Николая Герасименко, сообщает РИА Новости.

Глава думской комиссии по контролю за доходами депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба рассказал, что это необходимо для передачи в суд материалов дела о ДТП с участием Герасименко.

Насколько мне известно, было ДТП, связанное с мотоциклистом. Мотоциклист в него въехал, наш коллега при этом вел себя исключительно порядочно: бросил машину, вышел, помог доехать до Первой градской больницы, потом интересовался его здоровьем и навещал, — цитирует агентство главу думской комиссии.

Аршба добавил, что в Думе получили запрос из Генпрокуратуры с просьбой дать разрешение о направлении материалов в суд

Он отметил, что суд не может применить статью или вынести приговор в отношении депутата, если тот не лишен неприкосновенности.

«Собственно говоря, это процедурный вопрос», — подчеркнул глава комиссии, добавив, что Герасименко никогда не отказывался от сотрудничества с органами правосудия.

Вопрос о снятии неприкосновенности с Герасименко Госдума планирует рассмотреть на следующей неделе, 24 октября.

Как сообщал «Ридус», советник председателя Государственной думы РФ Анастасия Кашеварова обвинила интернет-издание Znak.com в распространении фейковых новостей об автомобильной аварии с участием депутата нижней палаты парламента Николая Герасименко.

Znak.com со ссылкой на ресурс «112» утверждал, что 23 июня Герасименко на своем Lexus столкнулся на Ленинском проспекте с мотоциклистом Владимиром Назаровым, сбил его и скрылся с места происшествия.

Сам депутат от партии «Единая Россия» уверял, что события развивались совсем иначе.

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Защитившему жену от насильника мужчине грозит 8 лет тюрьмы

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Житель поселка Шевченково Харьковской области на Украине защитил жену от насильника и стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным следствия, 13 октября супружеская пара отдыхала в кафе. Около часа ночи женщина решила пойти домой. По дороге на нее напал неизвестный и изнасиловал. Муж, который в этот момент возвращался домой, услышал крики супруги о помощи.

Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. 25-летний насильник с сильным кровотечением был госпитализирован в районную больницу, — говорится в сообщении.

Супруг потерпевшей задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленник, который сейчас находится больнице, может отправиться в тюрьму на пять лет, отметили в ведомстве.

Ранее «Ридус» сообщал, что жительницу Химок Дарью Агений, ударившую ножом для заточки карандашеймужчину, который пытался ее изнасиловать, обвинили в умышленном причинении вреда здоровью.

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