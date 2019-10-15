В Госдуме прокомментировали снятие неприкосновенности с депутата после ДТП
- 15 октября 2019, 15:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Госдуме прокомментировали ситуацию со снятием депутатской неприкосновенности с парламентария Николая Герасименко, сообщает РИА Новости.
Глава думской комиссии по контролю за доходами депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба рассказал, что это необходимо для передачи в суд материалов дела о ДТП с участием Герасименко.
Насколько мне известно, было ДТП, связанное с мотоциклистом. Мотоциклист в него въехал, наш коллега при этом вел себя исключительно порядочно: бросил машину, вышел, помог доехать до Первой градской больницы, потом интересовался его здоровьем и навещал, — цитирует агентство главу думской комиссии.
Аршба добавил, что в Думе получили запрос из Генпрокуратуры с просьбой дать разрешение о направлении материалов в суд
Он отметил, что суд не может применить статью или вынести приговор в отношении депутата, если тот не лишен неприкосновенности.
«Собственно говоря, это процедурный вопрос», — подчеркнул глава комиссии, добавив, что Герасименко никогда не отказывался от сотрудничества с органами правосудия.
Вопрос о снятии неприкосновенности с Герасименко Госдума планирует рассмотреть на следующей неделе, 24 октября.
Как сообщал «Ридус», советник председателя Государственной думы РФ Анастасия Кашеварова обвинила интернет-издание Znak.com в распространении фейковых новостей об автомобильной аварии с участием депутата нижней палаты парламента Николая Герасименко.
Znak.com со ссылкой на ресурс «112» утверждал, что 23 июня Герасименко на своем Lexus столкнулся на Ленинском проспекте с мотоциклистом Владимиром Назаровым, сбил его и скрылся с места происшествия.
Сам депутат от партии «Единая Россия» уверял, что события развивались совсем иначе.
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