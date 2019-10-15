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Москвичей ждут резкие скачки атмосферного давления

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© YURI KOCHETKOV / EPA / ТАСС

© YURI KOCHETKOV / EPA / ТАСС

В ближайшие два дня в столичном регионе ожидаются резкие скачки атмосферного давления.

По данным синоптиков, это произойдет из-за антициклона, который распространится над регионом к вечеру вторника, 15 октября.

Вблизи его центра атмосферное давление вырастет до 1028 гектопаскалей, что выше вчерашнего на 20—25 единиц, сообщают в Гидрометцентре России.

А в среду, 16 октября, на смену антициклону с запада придет новый циклон, из-за чего атмосферное давление опять начнет падать.

К вечеру среды его минимальное значение в столице ожидается на уровне 1012 гектопаскалей, а затем давление опять начнет расти.

Синоптики отмечают, что такие значения атмосферного давления мало отклоняются от нормы, однако эти колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Как ранее сообщал «Ридус», согласно прогнозам синоптиков, к середине нынешней недели в Центральной России заметно похолодает. На смену осени придет так называемое предзимье, которое обычно длится с середины октября до середины декабря.

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Защитившему жену от насильника мужчине грозит 8 лет тюрьмы

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Житель поселка Шевченково Харьковской области на Украине защитил жену от насильника и стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным следствия, 13 октября супружеская пара отдыхала в кафе. Около часа ночи женщина решила пойти домой. По дороге на нее напал неизвестный и изнасиловал. Муж, который в этот момент возвращался домой, услышал крики супруги о помощи.

Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. 25-летний насильник с сильным кровотечением был госпитализирован в районную больницу, — говорится в сообщении.

Супруг потерпевшей задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленник, который сейчас находится больнице, может отправиться в тюрьму на пять лет, отметили в ведомстве.

Ранее «Ридус» сообщал, что жительницу Химок Дарью Агений, ударившую ножом для заточки карандашеймужчину, который пытался ее изнасиловать, обвинили в умышленном причинении вреда здоровью.

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