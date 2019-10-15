Москвичей ждут резкие скачки атмосферного давления

В ближайшие два дня в столичном регионе ожидаются резкие скачки атмосферного давления.

По данным синоптиков, это произойдет из-за антициклона, который распространится над регионом к вечеру вторника, 15 октября.

Вблизи его центра атмосферное давление вырастет до 1028 гектопаскалей, что выше вчерашнего на 20—25 единиц, сообщают в Гидрометцентре России.

А в среду, 16 октября, на смену антициклону с запада придет новый циклон, из-за чего атмосферное давление опять начнет падать.

К вечеру среды его минимальное значение в столице ожидается на уровне 1012 гектопаскалей, а затем давление опять начнет расти.

Синоптики отмечают, что такие значения атмосферного давления мало отклоняются от нормы, однако эти колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Как ранее сообщал «Ридус», согласно прогнозам синоптиков, к середине нынешней недели в Центральной России заметно похолодает. На смену осени придет так называемое предзимье, которое обычно длится с середины октября до середины декабря.