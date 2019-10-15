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Ученые рассказали о «холодильнике» древних людей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Специалисты из Университета Тель-Авива опубликовали исследование, в котором рассказали, как люди, жившие 400 тысяч лет назад, запасали еду.

Для этого ученые проанализировали кости животных, которые когда-то были убиты древними охотниками. Все останки находились в пещере Кесем близ Тель-Авива.

Примерно 400 тысяч лет назад в обычный рацион питания людей входили в основном местные олени. Животное убивали и тут же разделывали на части, которые относились на стоянку, — рассказывают ученые.

Также древние люди забирали с собой ноги и голову убитого животного, а скелет оставляли. Ранее археологи предполагали, что костный мозг из костей извлекался и поедался сразу после охоты, но оказалось, что все было не совсем так.

В ходе последнего исследования специалисты изучали следы, оставленные каменными орудиями на костях при их раскалывании. Реконструкция показала, что люди наносили удар на кости в тот момент, когда там еще была сухая кожа.

Эксперимент подтвердил, что при температуре, характерной для пещеры, костный мозг в неповрежденной кости остается съедобным девять недель, а при ее «вскрытии» каменными орудиями на ней остаются такие же следы.

Это натолкнуло ученых на мысль, что древние люди складывали пищу в пещеру «на потом», создавая запасы для своей общины. Homo erectus, чей мозг был почти в два раза меньше мозга современного человека, уже понимал, что для жизни нужно запасаться едой.

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Защитившему жену от насильника мужчине грозит 8 лет тюрьмы

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Житель поселка Шевченково Харьковской области на Украине защитил жену от насильника и стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным следствия, 13 октября супружеская пара отдыхала в кафе. Около часа ночи женщина решила пойти домой. По дороге на нее напал неизвестный и изнасиловал. Муж, который в этот момент возвращался домой, услышал крики супруги о помощи.

Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. 25-летний насильник с сильным кровотечением был госпитализирован в районную больницу, — говорится в сообщении.

Супруг потерпевшей задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленник, который сейчас находится больнице, может отправиться в тюрьму на пять лет, отметили в ведомстве.

Ранее «Ридус» сообщал, что жительницу Химок Дарью Агений, ударившую ножом для заточки карандашеймужчину, который пытался ее изнасиловать, обвинили в умышленном причинении вреда здоровью.

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