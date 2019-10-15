Счетная палата раскритиковала авторов реформы мусорной отрасли

Счетная палата РФ опубликовала заключение на документы по реформе мусорной отрасли, раскритиковав авторов госпрограммы «Охрана окружающей среды» и паспорта нацпроекта «Экология» за формулировки, которые не позволяют оценить прогресс и создают риск провала поставленных задач.

«Показатели „Доля ТКО*, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО, %“ и „Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО, %“ отражают только факт направления ТКО на обработку и утилизацию и не будут свидетельствовать о доле обработанных и утилизированных ТКО, что не соответствует принципу однозначности и не позволит оценить прогресс в достижении целей и решении задач», — цитирует ТАСС заключение ведомства.



В Счетной палате также отметили, что в госпрограмме нет мер и целевых показателей по стимулированию раздельного сбора мусора, который резко повышает эффективность мусороперерабатывающих предприятий.

Кроме того, выяснилось, что федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» фактически буксует, поскольку более 90% предусмотренных на его реализацию в 2019 году средств федерального бюджета были возвращены в резервный фонд правительства РФ.

В результате пробелов в основных документах запланированные результаты реформы мусорной отрасли не обоснованы и могут оказаться недостаточными для решения накопившихся. «Высок риск недостижения цели и целевых показателей по эффективному обращению с отходами производства и потребления», — заключили в контрольном ведомстве.

Напомним, региональные операторы столкнулись с проблемой неплатежей за вывоз и переработку ТКО и мусора — уровень собираемости остановился на отметке в 20−30%, причем граждане оплачивают эти услуги более дисциплинированно, чем бизнес. Предприниматели ссылаются на несправедливые нормативы, отказываясь оплачивать выставленные счета. Однако ни одна крупная торговая сеть не рассказала, какие нормативы считает справедливыми.

Ранее заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслав Духин сообщил о разработке единого федерального справочника, благодаря которому будут введены единые принципы формирования нормативов накоплений отходов по регионам. Эта мера должна помочь увеличить собираемость платежей за вывоз мусора с предпринимателей.

* ТКО — твердые коммунальные отходы.