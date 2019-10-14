В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве биатлониста

Двое мужчин, подозреваемых в убийстве 31-летнего мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина, задержаны в Красноярске.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, один из задержанных ранее был судим за грабеж и мошенничество, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Она также отметила, что версию следствия о причастности задержанных к преступлению подтверждает видео избиения, снятое приятелем подозреваемых, сообщает ТАСС.

Следствием установлено, что ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний мужчины приехали к спортсмену домой, чтобы выяснить отношения. В результате молодые люди сначала избили биатлониста на лестничной площадке, а затем — в квартире. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось.

По данным красноярских СМИ, один из подозреваемых — Андрей Шилов — сын председателя Емельяновского поселкового Совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда.

При этом, как отмечает агентство, Петренко уверяет, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие законных решений.

По данным РЕН ТВ, пользователи Сети полагают, что родители попытались «замять» дело, так как после случившегося подозреваемые долгое время оставались на свободе, а были задержаны только после того, как трагедия получила широкий резонанс в СМИ.

Ранее сообщалось, что в связи со смертью пострадавшего уголовное дело было переквалифицировано на ч. 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

