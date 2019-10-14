Ударивший полицейского американец арестован в Обнинске
- 14 октября 2019, 15:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Обнинске арестован 68-летний гражданин США, который ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей.
Как сообщает прокуратура Калужской области, американец временно проживал у своей знакомой.
«В ходе конфликта, возникшего с хозяйкой квартиры, женщина вызвала сотрудников полиции», — говорится в сообщении.
Отказавшись подчиниться законному требованию стража порядка предъявить документы, мужчина ударил полицейского кулаком в лицо, в результате чего причинил ему телесные повреждения.
В отношении гражданина США возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Американцу грозит до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, прокуратуре стало известно, что в августе у иностранца закончилось разрешение на проживание в России. В настоящее время он находится под стражей.
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