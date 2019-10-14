найти ×
   
  • USD +0.14
    64.37
  • EUR +0.20
    70.93
СохранитьСохранено0
×

001869

В египетском саркофаге нашли подробную карту загробного мира

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Археолог Харко Виллемс рассказал об удивительной находке, сделанной в некрополе Верхнего Египта. Команда ученых исследовала надписи на саркофаге и выяснила, что строчки относятся к «Книге двух путей».

Напомним, что это сборник текстов, которые описывают дорогу к загробному миру. Историки называют «Книгу двух путей» картой, показывающей, как можно попасть в потусторонний мир, в который верили древние египтяне.

Согласно анализу, саркофаг был сделан около четырех тысяч лет назад.

Не секрет, что в Древнем Египте был культ загробной жизни. Египтяне считали, что после смерти душа человека попадает в загробный мир, где жизнь продолжается. Поэтому в гробницы фараонам клали не только драгоценности и продукты, но и слуг, лошадей и предметы быта.

«Книга двух путей» относилась к заупокойным текстам, которые создавались, чтобы облегчить существование души в загробном мире. В текстах описывается путешествие умершего через загробный мир.

Фрагмент из

Фрагмент из «Книги двух путей»

Почти восемь лет назад во время раскопок в Дейр эль-Берше археологи нашли разграбленную могилу в погребальном комплексе номарха Аханахта I. Известно, что номарх жил во время правления XI династии (2130—1991 годы до нашей эры).

Несмотря на разграбленную гробницу, в ней уцелел деревянный саркофаг. В лаборатории ученые смогли разобрать надписи, которые гласили, что в нем погребена женщина по имени Анх. Кто она была, неизвестно.

В самом саркофаге специалисты обнаружили доски, которые долгое время не изучались. Недавно археолог Харко Виллемс занялся их исследованием. При тщательном рассмотрении выяснилось, что на доске нанесен иероглифический текст, который может быть одной из частей «Книги двух путей».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
153426727читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
564961613читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Как неандертальцы делали клей

Ученые проверили старинный метод в ходе эксперимента.

1010674читать позжечитаю позже

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют20 августа

Почему реальные зарплаты россиян растут, а доходы продолжают падать.

107857читать позжечитаю позже