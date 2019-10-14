В египетском саркофаге нашли подробную карту загробного мира

Археолог Харко Виллемс рассказал об удивительной находке, сделанной в некрополе Верхнего Египта. Команда ученых исследовала надписи на саркофаге и выяснила, что строчки относятся к «Книге двух путей».

Напомним, что это сборник текстов, которые описывают дорогу к загробному миру. Историки называют «Книгу двух путей» картой, показывающей, как можно попасть в потусторонний мир, в который верили древние египтяне.

Согласно анализу, саркофаг был сделан около четырех тысяч лет назад.

Не секрет, что в Древнем Египте был культ загробной жизни. Египтяне считали, что после смерти душа человека попадает в загробный мир, где жизнь продолжается. Поэтому в гробницы фараонам клали не только драгоценности и продукты, но и слуг, лошадей и предметы быта.

«Книга двух путей» относилась к заупокойным текстам, которые создавались, чтобы облегчить существование души в загробном мире. В текстах описывается путешествие умершего через загробный мир.



Фрагмент из «Книги двух путей»

Почти восемь лет назад во время раскопок в Дейр эль-Берше археологи нашли разграбленную могилу в погребальном комплексе номарха Аханахта I. Известно, что номарх жил во время правления XI династии (2130—1991 годы до нашей эры).



Несмотря на разграбленную гробницу, в ней уцелел деревянный саркофаг. В лаборатории ученые смогли разобрать надписи, которые гласили, что в нем погребена женщина по имени Анх. Кто она была, неизвестно.

В самом саркофаге специалисты обнаружили доски, которые долгое время не изучались. Недавно археолог Харко Виллемс занялся их исследованием. При тщательном рассмотрении выяснилось, что на доске нанесен иероглифический текст, который может быть одной из частей «Книги двух путей».