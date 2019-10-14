В России оцифруют последний тяжелый луноход из серии «Луна»

Российские инженеры из НПО имени Лавочкина рассказали, что они будут заниматься оцифровкой тяжелого лунохода, запуск которого намечен на 2030 год. Сначала предполагалось, что аппарат будет построен только в физическом виде, поясняется на сайте НПО.

Цифровая модель лунохода должна ускорить производство исследовательских аппаратов следующего поколения, — рассказывают инженеры.

Если все пойдет по плану, то аппарат станет последним в серии «Луна», в которую сейчас входят луноходы «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».

Сейчас Роскосмос работает над несколькими проектами по изучению Луны. Одна из главных задач этих миссий — забор лунного грунта и доставка образцов на Землю. Это планируется сделать с помощью «Луны-28», запуск которой запланирован на 2027 год.

Разрабатываемый тяжелый ровер сможет преодолевать расстояния в 500 километров. Как только он окажется в нужном месте, с помощью прочного бура он просверлит ямы глубиной до 6 метров в нескольких местах.