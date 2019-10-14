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В России оцифруют последний тяжелый луноход из серии «Луна»

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Российские инженеры из НПО имени Лавочкина рассказали, что они будут заниматься оцифровкой тяжелого лунохода, запуск которого намечен на 2030 год. Сначала предполагалось, что аппарат будет построен только в физическом виде, поясняется на сайте НПО.

Цифровая модель лунохода должна ускорить производство исследовательских аппаратов следующего поколения, — рассказывают инженеры.

Если все пойдет по плану, то аппарат станет последним в серии «Луна», в которую сейчас входят луноходы «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».

Сейчас Роскосмос работает над несколькими проектами по изучению Луны. Одна из главных задач этих миссий — забор лунного грунта и доставка образцов на Землю. Это планируется сделать с помощью «Луны-28», запуск которой запланирован на 2027 год.

Разрабатываемый тяжелый ровер сможет преодолевать расстояния в 500 километров. Как только он окажется в нужном месте, с помощью прочного бура он просверлит ямы глубиной до 6 метров в нескольких местах.

Главной особенностью проектируемого лунохода в рамках данной работы является совместимость его с текущими лунными проектами и высокая степень цифровизации при его создании, особенно в части управления, заключают инженеры.
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