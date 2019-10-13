В подмосковной Балашихе пропала 9-летняя девочка
- 13 октября 2019, 18:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В городе Балашихе Московской области без вести пропала 9-летняя девочка.
По данным волонтеров «Лиза Алерт», Вика К. вышла 13 октября из дома и не вернулась.
В данный момент ее местонахождение неизвестно, сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно телеканалу, рост девочки — 143 см, волосы русые, глаза каре-зеленые. На ней была куртка цвета хаки и шапка с изображением Микки-Мауса. Кроме того, у нее был розовый рюкзак.
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