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Украинскую туристку избили в центре Тбилиси

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

В Вакийском районе столицы Грузии таксист избил туристку из Украины.

Об этом сообщил корреспондент «Взгляда» со ссылкой на грузинское информационное агентство «Привели».

По имеющейся у издания информации, водитель такси стал спорить с женщиной из-за тарифа. Затем таксист выволок туристку из машины, применил к ней физическое насилие и сбежал с места происшествия.

В результате пострадавшую доставили в отделение полиции, пишет газета.

Правоохранительные органы Грузии начали расследование по факту произошедшего. Таксисту грозит наказание сроком до одного года лишения свободы.

Как отмечает «Взгляд», после резкого сокращения потока российских туристов в Грузию из-за антироссийских акций в июне в Тбилиси, грузинский банкир Мамука Хазарадзе выразил готовность финансировать чартерные рейсы для доставки украинских туристов.

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