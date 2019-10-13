Украинскую туристку избили в центре Тбилиси
- 13 октября 2019, 18:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Вакийском районе столицы Грузии таксист избил туристку из Украины.
Об этом сообщил корреспондент «Взгляда» со ссылкой на грузинское информационное агентство «Привели».
По имеющейся у издания информации, водитель такси стал спорить с женщиной из-за тарифа. Затем таксист выволок туристку из машины, применил к ней физическое насилие и сбежал с места происшествия.
В результате пострадавшую доставили в отделение полиции, пишет газета.
Правоохранительные органы Грузии начали расследование по факту произошедшего. Таксисту грозит наказание сроком до одного года лишения свободы.
Как отмечает «Взгляд», после резкого сокращения потока российских туристов в Грузию из-за антироссийских акций в июне в Тбилиси, грузинский банкир Мамука Хазарадзе выразил готовность финансировать чартерные рейсы для доставки украинских туристов.
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