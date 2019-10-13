В Сочи установлен мировой рекорд в массовом прыжке с моста с парашютом

В рамках фестиваля бейсджампинга, проходившего в Сочи, спортсмены со всего мира установили мировой рекорд в массовом бейс-прыжке с моста высотой 207 метров.

«Сразу 27 бейсджамперов одновременно прыгнули с моста Skybridge», — сообщили в пресс-службе Скайпарка.

Всего же за четыре дня (с 10 по 13 октября) 50 участников пятого фестиваля бейсджампинга из России, Дании, Индии, Бразилии, США, Великобритании и Турции совершили 800 акробатических показательных прыжков, приводит сообщение ТАСС.

Предыдущий мировой рекорд по самому массовому бейс-прыжку был установлен тоже в Сочи в 2018 году: тогда 26 профессиональных бейсеров спрыгнули с парашютами с самого длинного пешеходного подвесного моста в России.