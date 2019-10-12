Губернатор Иркутской области объяснил повышение своей зарплаты

Комментируя повышение оклада главы региона, губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил, что такая мера необходима для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций.

Как сообщает газета «Известия», ранее стало известно о планах Левченко повысить свои ежемесячные выплаты с 18,8 тыс. рублей до 27 тыс. рублей в месяц. Такие данные указаны в проекте, внесенном в Законодательное собрание.

По словам Левченко, заработки бюджетников зависят от зарплаты губернатора и высчитываются в процентах от оклада главы региона.

ФАН отмечает, что во время паводка в Иркутской области местные жители работали по 12 часов, получая по 30 тысяч рублей.

«Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — цитирует издание губернатора.

Левченко также отметил, что после прихода на пост главы региона в 2015 году он сократил зарплату себе и своим заместителям на 10% из-за сложной финансовой ситуации. Губернатор добавил, что большую часть заработанных денег он отдает благотворительным организациям.

Ранее сообщалось, что Левченко выступил с предложением повысить зарплату себе и другим региональным чиновникам, отредактировав закон «О государственных должностях Иркутской области». Согласно этому документу, оклад главы региона поднимется на 44%.

По информации СМИ, сейчас Левченко зарабатывает 500 тысяч рублей ежемесячно.