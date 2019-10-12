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Укол врачей скорой мог стать причиной смерти подростка в Ленобласти

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Началась доследственная проверка по факту гибели 14-летнего жителя Приозерска, сообщается на сайте СУ СК РФ по Ленинградской области.

Трагедия произошла 11 октября. К вечеру юноша почувствовал себя плохо, в связи с чем его родители вызвали скорую.

Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь школьнику не смогли, говорится в сообщении.

Как стало известно «Интерфаксу» от информированного источника, ранее мальчик находился на стационарном лечении в городской больнице Приозерска с подозрением на гастрит, однако диагноз не подтвердился, и его выписали.

По словам собеседника агентства, приехав по вызову, врачи скорой сделали парню укол, а через полчаса он скончался.

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