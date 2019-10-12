Укол врачей скорой мог стать причиной смерти подростка в Ленобласти
- 12 октября 2019, 21:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Началась доследственная проверка по факту гибели 14-летнего жителя Приозерска, сообщается на сайте СУ СК РФ по Ленинградской области.
Трагедия произошла 11 октября. К вечеру юноша почувствовал себя плохо, в связи с чем его родители вызвали скорую.
Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь школьнику не смогли, говорится в сообщении.
Как стало известно «Интерфаксу» от информированного источника, ранее мальчик находился на стационарном лечении в городской больнице Приозерска с подозрением на гастрит, однако диагноз не подтвердился, и его выписали.
По словам собеседника агентства, приехав по вызову, врачи скорой сделали парню укол, а через полчаса он скончался.
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