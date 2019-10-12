Опубликовано видео с обрушением строящейся гостиницы в Новом Орлеане

В Новом Орлеане внезапно обрушился строящийся отель.

Момент обрушения зафиксировал видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей, который остановился на светофоре.

На кадрах видно, как еще недостроенное здание рассыпается как карточный домик. При этом очевидцы происшествия в панике разбегаются в разные стороны.

Как сообщает WWLTV, ЧП произошло 12 октября в 09:45 по местному времени (17:45 мск).

По данным телеканала, строители возводили гостиницу Hard Rock Hotel New Orleans. Неожиданно просели перекрытия верхних этажей, из-за чего обвалился фасад здания.

В результате погиб по меньшей мере один человек, еще 18 ранены.