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Нападение агрессивной собаки на девочку в Югре попало на видео

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

На территории школы в Нижневартовске бультерьер напал на детей.

Камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее.

На кадрах видно, как на огороженной спортивной площадке бойцовая собака без намордника сначала нападает на одну школьницу, а потом на другую, которая пытается убежать.

В результате бультерьер сбивает девочку с ног и начинает таскать ее по земле, пока на помощь не прибегает учительница. Она снимает обувь и начинает бить собаку.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили URA.RU, что инцидент произошел днем 11 октября. «Собака у хозяйки убежала и побежала в то место, где они обычно гуляют», — рассказала изданию представитель ведомства. По ее словам, собака играла с девочками, видимых повреждений на теле у детей нет.

За выгул собаки без намордника и поводка в отношении ее хозяйки участковый составил административный протокол.

Ранее сообщалось, что питбуль покусал в Нью-Йорке четырехлетнего ребенка советника постоянного представительства Казахстана при ООН.

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Комментарии (1)

  • Small a581695b08
    Albert Kondakovсегодня, 19:43

    Опять из мухи слона раздули...Просто собака молодая и ей надо поиграться. Если бы она напало, ей достаточно было полминуты, чтобы перегрызть горло или выпустить кишки...Лишь бы как всё испохабить, дурацкие журналюги.

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