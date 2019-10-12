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В результате нападения на мечеть в Буркина-Фасо убиты не менее 16 человек

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© Twitter.com

© Twitter.com

Вблизи города Гором-Гором на севере Буркина-Фасо группа вооруженных лиц совершила нападение на мечеть, в результате которого погибли не менее 16 человек.

Еще как минимум два человека получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на источники в местных силах безопасности.

В настоящее время раненные находятся в критическом состоянии, уточняет агентство.

Как отмечает ТАСС, постоянные атаки экстремистов происходят на севере Буркина-Фасо с 2015 года. За это время жертвами боевиков стали свыше 570 человек, включая силовиков и гражданских лиц.

В августе 2017 года при нападении вооруженных боевиков на кафе «Стамбул» в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу погибли по меньшей мере 17 человек, еще восемь получили ранения.

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