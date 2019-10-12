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Актер из «Универа» Станислав Ярушин бросил вызов в рамках «Лидеров России»

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© Дмитрий Ефремов/ТАСС

© Дмитрий Ефремов/ТАСС

Известный по сериалу «Универ» актер Станислав Ярушин бросил вызов на участие в дистанционном этапе всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» своему другу — блогеру Дмитрию Масленникову.

О своем челлендже артист объявил в Instagram.

«Узнал, что на „Лидерах России“ теперь можно бросать вызов другу — потягаться интеллектом, так сказать, — написал он. — Посмотреть, кто круче сдаст тесты на знание страны и других предметов».

По словам Ярушина, соревнование — это единственный способ прыгнуть выше головы.

Масленников принял вызов, отметив, что давно знает об этом конкурсе и считает его «полезным и крутым». В свою очередь он вызвал на состязание блогера-путешественника Александра Кондрашова, пишет URA.RU.

Конкурс управленцев «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она была запущена по распоряжению главы государства Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. Главная цель организации — создание в России эффективных социальных лифтов для молодых специалистов.

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