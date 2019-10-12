При перестрелке в ночном клубе в Нью-Йорке погибли 4 человека
- 12 октября 2019, 17:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ночном клубе на юге Бруклина в Нью-Йорке произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека, а еще пятеро ранены.
Все пострадавшие госпитализированы, сообщает New York Post со ссылкой на полицию.
Как пишет газета, стрельба была открыта в 7 утра по местному времени в клубе Triple A Aces, расположенном в районе Crown Heights.
В рамках начавшегося расследования допрошены два человека. Причины произошедшего пока не известны.
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