При перестрелке в ночном клубе в Нью-Йорке погибли 4 человека

В ночном клубе на юге Бруклина в Нью-Йорке произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека, а еще пятеро ранены.

Все пострадавшие госпитализированы, сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

Как пишет газета, стрельба была открыта в 7 утра по местному времени в клубе Triple A Aces, расположенном в районе Crown Heights.

В рамках начавшегося расследования допрошены два человека. Причины произошедшего пока не известны.