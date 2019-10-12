Подозреваемому в убийстве девочки в Саратове избрана мера пресечения

По ходатайству следствия взят под стражу 35-летний ранее судимый житель Саратова, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, это уголовное дело расследуют самые опытные следователи и криминалисты регионального СК.

К расследованию также привлечены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, говорится в сообщении.

Напомним, утром 9 октября 9-летняя Лиза Киселева пошла в школу, но домой не вернулась. Тем же вечером в Саратове начались поисковые мероприятия, в которых приняли участие полиция, спасатели и множество добровольцев — всего несколько тысяч человек.

Вечером следующего дня полиция объявила, что тело пропавшей школьницы найдено в гаражах. Подозреваемый в убийстве Михаил Туватин был задержан в тот же день. В итоге он сознался, что задушил школьницу, когда она ему «грубо ответила», и спрятал тело в заброшенном гараже по соседству со своим гаражным боксом.

В ночь с 10 на 11 октября в Саратове прошли стихийные митинги, на которых прозвучали призывы вернуть в России смертную казнь. Митингующие требовали выдать им подозреваемого для самосуда.