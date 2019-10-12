На НТВ вышел фильм по поводу провокаций на несанкционированных акциях

Российский телеканал НТВ выпустил фильм, посвященный провокациям на несанкционированных акциях, прошедших летом и осенью нынешнего года.

«Бутылки, летящие в стражей порядка. Плевки и оскорбления в адрес полицейских. Рукоприкладство», — говорит голос за кадром, комментируя первые секунды фильма.

«Эти кадры попали в Сеть совсем недавно. Авторы их афишировать явно не хотели, понимая, что это доказательство преступления», — продолжает голос.

«Специалисты, отсмотревшие видео, уверены, что самые активные участники протестов, вступившие в схватку с полицией, оказались в толпе не случайно. Провокаторы буквально по команде заводили толпу в разных частях Москвы», — сообщает зрителям комментатор.



Как писал «Ридус», ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что нападавшие на полицейских митингующие должны в полной мере отвечать за свои действия, тем более, что их нарушения были зафиксированы на видео.