найти ×
   
  • USD -0.52
    64.22
  • EUR -0.57
    70.73
СохранитьСохранено0
×

10134

На НТВ вышел фильм по поводу провокаций на несанкционированных акциях

Small default
© youtube.com

© youtube.com

Российский телеканал НТВ выпустил фильм, посвященный провокациям на несанкционированных акциях, прошедших летом и осенью нынешнего года.

«Бутылки, летящие в стражей порядка. Плевки и оскорбления в адрес полицейских. Рукоприкладство», — говорит голос за кадром, комментируя первые секунды фильма.

«Эти кадры попали в Сеть совсем недавно. Авторы их афишировать явно не хотели, понимая, что это доказательство преступления», — продолжает голос.

«Специалисты, отсмотревшие видео, уверены, что самые активные участники протестов, вступившие в схватку с полицией, оказались в толпе не случайно. Провокаторы буквально по команде заводили толпу в разных частях Москвы», — сообщает зрителям комментатор.

Как писал «Ридус», ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что нападавшие на полицейских митингующие должны в полной мере отвечать за свои действия, тем более, что их нарушения были зафиксированы на видео.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12030364читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4031121читать позжечитаю позже

главное


Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II

Наталья Поклонская честно ответила на вопросы «Ридуса».

24121118читать позжечитаю позже

Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма20 августа

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

0014388читать позжечитаю позже