Как быстрая ходьба влияет на здоровье человека
- 12 октября 2019, 12:41
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Американские ученые провели исследование, которое выявило связь между темпом нашей ходьбы и старением мозга. В эксперименте приняли участие более 900 человек, которым на момент проведения теста исполнилось 45 лет.
За здоровьем этих людей наблюдали с трехлетнего возраста, поэтому у ученых были все данные о здоровье участников.
Оказалось, что те люди, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта, плохая моторика и низкая физическая активность в среднем возрасте ходят медленнее, чем те, у кого в молодости были высокие показатели по этим критериям.
У людей, которые медленно ходят, меньше объем мозга и плотность коры головного мозга. Это также связано с болезнью малых сосудов, которые говорят о раннем старении мозга, — рассказывают ученые.
Также фотографии участников оценили независимые эксперты. Им предложили оценить возраст человека на снимке. Оказалось, что люди, которые медленно ходят, выглядят старше своих сверстников, которые предпочитают быструю ходьбу.
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